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Психолог Роман Мирошкин объяснил желание чаще демонстрировать "голые" фото в самоизоляции

Психолог Роман Мирошкин объяснил, почему во время карантина из-за коронавируса все больше женщин стали демонстрировать в социальных сетях “голые” фото. Эксперт считает, что все дело в желании почувствовать себя сексуальными и привлекательными.

Роман Мирошкин пришел к выводу, что в условиях самоизоляции многим пришлось отказаться от привычного образа жизни и поменять привычки. Однако необходимость почувствовать себя желанными встроена в обычные потребности человека. Некоторые женщины решили заявить о себе в Сети, поскольку это единственная доступная для них возможность. Психолог привел в пример результаты исследования австралийских ученых, которые были опубликованы в журнале PNAS. Они пришли к выводу, что главной мотивацией в публикации откровенных селфи является конкуренция с другими женщинами.

Специалист отметил, что интимные селфи становятся интересными для окружающих, поскольку они демонстрируют скрытую часть человека и дают возможность узнать его с другой стороны. Слова Романа Мирошкина передает издание "Слово и Дело".

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:27

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