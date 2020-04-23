Психолог Роман Мирошкин объяснил желание чаще демонстрировать "голые" фото в самоизоляции
Психолог Роман Мирошкин объяснил, почему во время карантина из-за коронавируса все больше женщин стали демонстрировать в социальных сетях “голые” фото. Эксперт считает, что все дело в желании почувствовать себя сексуальными и привлекательными.
Роман Мирошкин пришел к выводу, что в условиях самоизоляции многим пришлось отказаться от привычного образа жизни и поменять привычки. Однако необходимость почувствовать себя желанными встроена в обычные потребности человека. Некоторые женщины решили заявить о себе в Сети, поскольку это единственная доступная для них возможность. Психолог привел в пример результаты исследования австралийских ученых, которые были опубликованы в журнале PNAS. Они пришли к выводу, что главной мотивацией в публикации откровенных селфи является конкуренция с другими женщинами.
Специалист отметил, что интимные селфи становятся интересными для окружающих, поскольку они демонстрируют скрытую часть человека и дают возможность узнать его с другой стороны. Слова Романа Мирошкина передает издание "Слово и Дело".
Роман Мирошкин пришел к выводу, что в условиях самоизоляции многим пришлось отказаться от привычного образа жизни и поменять привычки. Однако необходимость почувствовать себя желанными встроена в обычные потребности человека. Некоторые женщины решили заявить о себе в Сети, поскольку это единственная доступная для них возможность. Психолог привел в пример результаты исследования австралийских ученых, которые были опубликованы в журнале PNAS. Они пришли к выводу, что главной мотивацией в публикации откровенных селфи является конкуренция с другими женщинами.
Специалист отметил, что интимные селфи становятся интересными для окружающих, поскольку они демонстрируют скрытую часть человека и дают возможность узнать его с другой стороны. Слова Романа Мирошкина передает издание "Слово и Дело".
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:27