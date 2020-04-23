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Учёные изучили действие лекарственных средств на COVID-19

Китайские учёные исследовали действие различных препаратов на COVID-19. Были проанализированы лекарства от ВИЧ, в составе которых имеются такие вещества, как лопинавир и ритонавир, и «Арбидол».
Учёные изучили действие лекарственных средств на COVID-19

Для того чтобы проанализировать концентрацию вируса в крови на протяжении всего периода лечения, инфицированные коронавирусом были разделены на две группы, одни добровольцы принимали препараты от ВИЧ-инфекции, другие — лекарственное средство «Арбидол». Через неделю учёные выявили, что в первой группе вирус исчез у 25% пациентов, а вторая команда отличилась более уверенными результатами: COVID-19 не был обнаружен у половины заражённых.

Эксперты отметили и положительную тенденцию спустя две недели, так в крови у больных, которые лечились препаратами от ВИЧ, COVID-19 не обнаружили у 53% пациентов, а у добровольцев, принимающих «Арбидол», коронавирус исчез вообще. Исследователи сообщили, что у всех инфицированных не наблюдалось осложнений в виде тяжелой пневмонии, сообщает LitCovid.

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Наука
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 22:07

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