Учёные изучили действие лекарственных средств на COVID-19





Для того чтобы проанализировать концентрацию вируса в крови на протяжении всего периода лечения, инфицированные коронавирусом были разделены на две группы, одни добровольцы принимали препараты от ВИЧ-инфекции, другие — лекарственное средство «Арбидол». Через неделю учёные выявили, что в первой группе вирус исчез у 25% пациентов, а вторая команда отличилась более уверенными результатами: COVID-19 не был обнаружен у половины заражённых.Эксперты отметили и положительную тенденцию спустя две недели, так в крови у больных, которые лечились препаратами от ВИЧ, COVID-19 не обнаружили у 53% пациентов, а у добровольцев, принимающих «Арбидол», коронавирус исчез вообще. Исследователи сообщили, что у всех инфицированных не наблюдалось осложнений в виде тяжелой пневмонии, сообщает LitCovid.