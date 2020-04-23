В Сети на видео показали распаковку нового iPhone SE от Apple





Apple продолжает принимать предварительные заказы на iPhone SE второго поколения, но продажи начнутся лишь 24 апреля. Однако некоторые журналисты и блогеры уже получили новинку и провели процесс распаковки. В аппарате используется корпус и дисплей от iPhone 8, но вычислительная работа осуществляется на более мощном чипсете A13 Bionic, а также смартфон имеет более современную камеру - одинарную 12-мегапиксельную. Блогеры отметили, что снимки получаются четкими и насыщенными, при чем гаджет получил множество дополнительных функций, в том числе “портретный режим”. Аппарат дополнен быстрой зарядкой, которая отсутствовала у первой версии iPhone SE.iPhone SE второго поколения оснащен также сканером отпечатков пальцев Touch ID, 4,7-дюймовым Retina-дисплеем и водонепроницаемым корпусом. Новинка будет продаваться в белом, черном и красном цветах и в трех вариантах памяти: на 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ.