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«У тебя странный отец»: Владимир Стеклов в честь 23-летия дочери Глафиры рассказал о жизненных курьезах

Владимир Стеклов решил необычным способом поздравить дочь Глафиру с 23-летием. На странице в Facebook актер опубликовал пост, в котором поделился с подписчиками жизненными курьезами с участием именинницы.
«У тебя странный отец»: Владимир Стеклов в честь 23-летия дочери Глафиры рассказал о жизненных курьезах

Многодетный отец рассказал аудитории о том, как росла его наследница и как он впервые сводил ее в закулисье храма Мельпомены. В еще юном возрасте Глафира Стеклова сорвала постановку, когда сидела в первом ряду. Как выяснилось, в жизни родственников было достаточно много курьезов. Артист вспомнил о ситуации, когда он с маленькой дочерью направлялся, судя по всему, домой. Так как у родителя в руках были тяжелые сумки, он попросил девочку идти самостоятельно. Тогда был январь и ужасная метель, вокруг полно снега. Малышка твердила отцу, что у нее замерзли ноги и тогда тот увидел, что ребенок был в одних колготах.

Свои воспоминания Стеклов сопроводил архивными снимками, на которых запечатлен вместе с именинницей. Слова кумира умилили многих поклонников его творчества, которые отметили, что актер постарался и написал поэму. Также юзеры присоединились к поздравлениям дочери знаменитости с 23-летием.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:25

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