Надежда Бабкина впервые вышла на связь из больницы





Надежда Бабкина 1 апреля была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Она неделю пребывала в искусственной коме под аппаратом вентиляции легких. Инфицирование артистки COVID-19 так и точно не подтверждено, однако она перенесла тяжелое воспаление легких. После улучшения состояния Надежда Георгиевна позвонила сыну и концертному директору, у которого спросила о дне рождения внучки Марфы, обстановке в театре и параде Победы. Сергей Горох поделился, что звонок Бабкиной был для него долгожданным, и если уж она сама взяла трубку и позвонила, то значит, что все в порядке. Однако во время беседы артистка о своем состоянии здоровья много не говорила, но была в настроении, с бодрым голосом и позитивным настроем. Она спросила о подготовке к 5-летию внучки и попросила красиво ее поздравить. Кроме того, певицу интересовала обстановка в театре и как проходят репетиции, а также предстоящее празднование дня Победы, о перенесении которого она узнала от концертного директора. Певица не смотрит телевизор, хоть он и присутствует в больничной палате, поэтому Сергей Горох ввел ее в курс последних событий.