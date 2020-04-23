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В РФ ноутбуки на Ryzen 4000 появятся не раньше июня из-за пандемии коронавируса

Компания AMD еще в начале года презентовала мобильный процессор Ryzen 4000. Однако ноутбуки с ними пока не доступны и появятся в продаже в РФ не ранее июня из-за распространения в мире коронавируса.

В РФ ноутбуки на Ryzen 4000 появятся не раньше июня из-за пандемии коронавируса


В ходе проведения презентации на выставке CES 2020 Лиза Су, возглавляющая компанию AMD, выразила надежду, что в течение 2020 года выйдет свыше 100 модификаций ноутбуков на Ryzen 4000. Не позднее прошлого месяца должны быть выпущены более десятка различных моделей. В поставки пилотных версий внесла коррективы ситуация, которая сложилась в мире. Мобильные системы, созданные на базе новейших процессоров с архитектурой Zen 2, не представлены не только в РФ. Аналогичные проблемы также на европейском и американском рынках. Реальнее поставки лэптопов ожидаются не раньше июня.

Проблему прокомментировал Фрэнк Азор, являющийся главным архитектором AMD. Он объяснил, что задержки поставок вызваны эпидемией COVID-19. Однако вскоре на мировых рынках появятся ноутбуки, основанные на Ryzen 4000, включая и модели с графикой Radeon.

Аналогичная ситуация сложилась и с ноутбуками на процессорах Intel Comet Lake-H, выход которых объявили в начале апреля, но в рознице их нет. Предприятия постепенно начинают возобновлять работу, поэтому в мае начнутся отгрузки конфигураций, которые заказывали известные ритейлеры.

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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:50

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