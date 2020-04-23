Стала известна стоимость гардероба Аллы Пугачевой

Долгие годы подбирать наряды ей помогал личный стилист Алишер, но с недавнего времени Алла Пугачева отказалась от его услуг и начала самостоятельно выбирать вещи. Эксперты заметили, что певица не экономит на своем гардеробе, предпочитая одежду от именитых дизайнеров. Например, у нее есть ботильоны от Valentino за 70 тыс. рублей, которые артистка продемонстрировала на своей странице в Instagram вместе с красным пальто на запахе. Специалисты сошлись во мнении, что каблук заметно стройнит ноги Примадонны.В своем микроблоге Алла Пугачева хвасталась зимней джинсовой курткой на меху молочного цвета, цена которой может достигать 100 тыс. рублей. В честь прошедшего дня рождения певицы выбрала зеленое платье с цветочным орнаментом, которые дополнила телесными туфлями на высоком каблуке за 100 тыс. рублей. Костюмы в гардеробе артистки чаще принадлежат бренду Игоря Гуляева, а их стоимость составляет около 200 тыс. рублей.