Стала известна стоимость гардероба Аллы Пугачевой
В Сети раскрыли стоимость гардероба Аллы Пугачевой. Находясь в режиме самоизоляции, Примадонна отказалась от услуг стилистов и сама покупает себе одежду.
Долгие годы подбирать наряды ей помогал личный стилист Алишер, но с недавнего времени Алла Пугачева отказалась от его услуг и начала самостоятельно выбирать вещи. Эксперты заметили, что певица не экономит на своем гардеробе, предпочитая одежду от именитых дизайнеров. Например, у нее есть ботильоны от Valentino за 70 тыс. рублей, которые артистка продемонстрировала на своей странице в Instagram вместе с красным пальто на запахе. Специалисты сошлись во мнении, что каблук заметно стройнит ноги Примадонны.
В своем микроблоге Алла Пугачева хвасталась зимней джинсовой курткой на меху молочного цвета, цена которой может достигать 100 тыс. рублей. В честь прошедшего дня рождения певицы выбрала зеленое платье с цветочным орнаментом, которые дополнила телесными туфлями на высоком каблуке за 100 тыс. рублей. Костюмы в гардеробе артистки чаще принадлежат бренду Игоря Гуляева, а их стоимость составляет около 200 тыс. рублей.
Долгие годы подбирать наряды ей помогал личный стилист Алишер, но с недавнего времени Алла Пугачева отказалась от его услуг и начала самостоятельно выбирать вещи. Эксперты заметили, что певица не экономит на своем гардеробе, предпочитая одежду от именитых дизайнеров. Например, у нее есть ботильоны от Valentino за 70 тыс. рублей, которые артистка продемонстрировала на своей странице в Instagram вместе с красным пальто на запахе. Специалисты сошлись во мнении, что каблук заметно стройнит ноги Примадонны.
В своем микроблоге Алла Пугачева хвасталась зимней джинсовой курткой на меху молочного цвета, цена которой может достигать 100 тыс. рублей. В честь прошедшего дня рождения певицы выбрала зеленое платье с цветочным орнаментом, которые дополнила телесными туфлями на высоком каблуке за 100 тыс. рублей. Костюмы в гардеробе артистки чаще принадлежат бренду Игоря Гуляева, а их стоимость составляет около 200 тыс. рублей.