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Австрийский врач заявил, что коронавирус передается через кишечные газы

Австрийский врач Норман Свон предупредил, что COVID-19 может передаваться через газы. Однако Стивен Кольберт высмеял мнение медика во время ток-шоу на телевидении.
Австрийский врач заявил, что коронавирус передается через кишечные газы

Норман Свон рассказывает, что в газах, которые выделяет человек, содержатся аэрозоли – вещества, выделяющиеся при кашле. Теоретически, метеоризм способен переносить по воздуху COVID-19, поэтому важно себя сдерживать в компании других людей. Высказывание медика не осталось без внимания. Стивен Кольберт – ведущий комедийного подкаста на американском телевидении, высмеял заявление врача. Комик отметил: «Это совет, к которому нужно всегда прислушиваться». Далее Кольберт сказал, что люди носят маски на задней точке — штаны. То есть, можно называть обычные средства защиты штанами для лица.

В конце выступления комик подчеркнул абсурдность теории врача, но поблагодарил его за смешную тему для выпуска. Напомним, ранее в России выделилась Елена Малышева. Телеведущая назвала коронавирус прекрасным заболеванием, поскольку оно не трогает детей, а опасен только для стариков.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 19:45

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