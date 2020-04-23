В ВОЗ оценили меры России в борьбе с пандемией коронавируса





Представитель ВОЗ подтвердила, что в Москве в частности, а также в целом по территории РФ с 20 апреля можно наблюдать положительные сдвиги в борьбе с новой угрозой. Общее количество случаев заражения ощутимо снизилось, что “обнадежило” эксперта. Однако при этом Вуйнович заметила отсутствие положительной динамики в некоторых регионах. Например, в Мурманской области на данный момент прирост пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 увеличился с 10% до 19%.Мелита Вуйнович считает, что прежде чем делать заявления о достижении спада пика, нужно провести более длительные наблюдения. Однако сейчас эксперт убеждена, что принятые правительством ограничительные меры в целом справляются со своей задачей.