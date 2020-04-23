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Водитель Бабкиной Валерий Князев опроверг слухи о заражении коронавирусом от артистки

Водитель Надежды Бабкиной опроверг слухи о наличии у него коронавируса. Ранее сообщалось, что артистка заразила болезнью Валерия Князева и его семью.
Водитель Бабкиной Валерий Князев опроверг слухи о заражении коронавирусом от артистки

Соответствующие сведения не так давно предоставил Александр Васильев. Ранее модный эксперт утверждал, что тоже подхватил COVID-19 от коллеги по творческому цеху. По словам водителя Бабкиной, он хорошо себя чувствует и не наблюдает никаких симптомов коронавируса. Как отметил 65-летний мужчина, он выходит только погулять с собакой или в магазин. С артисткой россиянин не виделся с 27 марта и не понимает, от куда искусствовед выдумал информацию о заражении. Также водитель добавил, что его сын проживает отдельно. Пожилые родственники Валерия Князева теперь переживают за него, хотя в их возрасте им нельзя волноваться.

Сам ведущий «Модного приговора» переболел китайским недугом, пройдя курс терапии в клинике в Коммунарке. Знаменитость госпитализировали с двусторонним воспалением легких, хотя 2 теста на вирус показали отрицательный результат.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:13

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