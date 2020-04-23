Алексей Гривач сообщил о причинах непредсказуемых маневров трубоукладчика «Академик Черский»
Алексей Гривач, занимающий должность заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, сообщил о причинах непредсказуемых маневров трубоукладчика «Академик Черский». Специалист рассказал о российской тактике секретности.
Трубоукладчик «Академик Черский» двигается к месту прокладки «Северного потока – 2». Ранее судну предстояло идти на Каир, однако сейчас оно продвигается по направлению к Шотландии. Такие маневры вынуждены были предпринять в связи с риском санкций от США. В то же время все работы по прокладке выполняются согласно плану. Решение руководства «Газпрома» о продолжении работ эксперт назвал обоснованным, поскольку принятие санкций против прокладки трубопровода вынуждает к осмотрительным действиям и дезинформации о пути трубоукладчика. Алексей Гривач рассказал, что команда судна приняла на борт все требуемое оборудование, передает "Политэксперт".
После снижения стоимости топлива российская нефть танкерами в Польшу больше не поставляется. Поляки стали осуществлять покупки сырья у Саудовской Аравии, поставщики которой твердят, что цена транспортировки их не беспокоит.
Трубоукладчик «Академик Черский» двигается к месту прокладки «Северного потока – 2». Ранее судну предстояло идти на Каир, однако сейчас оно продвигается по направлению к Шотландии. Такие маневры вынуждены были предпринять в связи с риском санкций от США. В то же время все работы по прокладке выполняются согласно плану. Решение руководства «Газпрома» о продолжении работ эксперт назвал обоснованным, поскольку принятие санкций против прокладки трубопровода вынуждает к осмотрительным действиям и дезинформации о пути трубоукладчика. Алексей Гривач рассказал, что команда судна приняла на борт все требуемое оборудование, передает "Политэксперт".
После снижения стоимости топлива российская нефть танкерами в Польшу больше не поставляется. Поляки стали осуществлять покупки сырья у Саудовской Аравии, поставщики которой твердят, что цена транспортировки их не беспокоит.
Политика
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:33