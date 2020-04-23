Эксперты обнаружили уязвимость в приложении Apple





Эксперты из компании ZecOps провели детальный анализ почтового приложения iOS из-за частых случаев взлома дополнения. Оказывается, в программном коде ПО имеется брешь, с помощью которой мошенники смогли получить доступ к личной информации пользователя. Ранее уязвимость позволила взломать устройства от Apple некоторых американских компаний, технологических фирм Израиля и Саудовской Аравии, а также бизнесменов из Европы. Сейчас доказать этот факт очень сложно, поскольку троянские сообщения уже были удалены. При этом эксперты утверждают, что для кражи данных не нужно переходить по ссылке или качать какой-то файл. Хакеры могут получить доступ к приложению и без подобных манипуляций.Пока компания Apple не комментирует обнаруженную уязвимость. Возможно яблочный гигант исправит проблему в следующем патче iOS 13.4.5, который выйдет в ближайшее время.