iPhone SE оказалась быстрее iPhone XS Max, но медленнее iPhone 11 Pro





Эксперты уверены, что iPhone SE-2020 может похвастаться процессором A13 Bionic, используемым компанией Apple при создании флагмана iPhone 11 Pro, но при существенном минусе – низкой скорости чипсета. Согласно данным синтетического теста у iPhone SE свыше 490 тысяч баллов, что ниже флагмана 2019 года Apple iPhone 11 Pro почти на 30 тысяч. Однако 4,7-дюймовая новинка Apple обошла модель iPhone XS Max, представленную в 2018 году, практически более чем на 46 тысяч баллов.Создатели представленного в текущем году IPhone SE соединили в новинке корпус iPhone 8, камеру iPhone XR и чипсет iPhone 11 Pro. Емкость батареи компактного гаджета - 1812 мАч. В России новый гаджет появится по ориентировочной цене в пределах 39990 рублей.