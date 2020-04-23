АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выяснили, может ли COVID-19 передаваться половым…
EUR 83.68 USD 77.04
Курс валют на 23.04.2020

iPhone SE оказалась быстрее iPhone XS Max, но медленнее iPhone 11 Pro

На днях в Сети появилась информация о новинке 2020 года iPhone SE. Новый компактный смартфон оказался гораздо быстрее своего предшественника iPhone XS Max, однако медленнее iPhone 11 Pro.
iPhone SE оказалась быстрее iPhone XS Max, но медленнее iPhone 11 Pro

Эксперты уверены, что iPhone SE-2020 может похвастаться процессором A13 Bionic, используемым компанией Apple при создании флагмана iPhone 11 Pro, но при существенном минусе – низкой скорости чипсета. Согласно данным синтетического теста у iPhone SE свыше 490 тысяч баллов, что ниже флагмана 2019 года Apple iPhone 11 Pro почти на 30 тысяч. Однако 4,7-дюймовая новинка Apple обошла модель iPhone XS Max, представленную в 2018 году, практически более чем на 46 тысяч баллов.

Создатели представленного в текущем году IPhone SE соединили в новинке корпус iPhone 8, камеру iPhone XR и чипсет iPhone 11 Pro. Емкость батареи компактного гаджета - 1812 мАч. В России новый гаджет появится по ориентировочной цене в пределах 39990 рублей.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 19:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Гривач сообщил о причинах непредсказуемых маневров трубоукладчика «Академик…
Эксперты обнаружили уязвимость в приложении…
iPhone SE оказалась быстрее iPhone XS Max, но медленнее iPhone 11…
Представлен смартфон Realme X50m 5G с…
Водитель Бабкиной Валерий Князев опроверг слухи о заражении коронавирусом от…
Экс-супруг Натальи Красновой не платит сыновьям…
Регина Тодоренко и Влад Топалов высказались против публичных…
Звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон оголил свой торс для…
Михаил Горбачев назвал причину срыва перестройки в 1991…
Анна Семенович вычеркнула из жизни мужчин с доходом в 100 тысяч…
Представитель туротрасли Андрей Гаврилов сомневается в отмене системы «все включено» в…
Эксперты рассказали, как самостоятельно снять гель-лак и ухаживать за ногтями…
Певица Анна Комова во второй раз стала…
Певица Нина Фокина может заменить беременную Софи Тернер в новом…
Британский стилист нашел новое применение втулке от туалетной бумаги на…
Джеймс Ганн назвал самые недооцененные сериалы последних…
Рассел Кроу сравнил себя с Телепузиком в “Гладиаторе” из-за торчащих…
В Москве пациентам с подозрением на коронавирус бесплатно окажут…
АвтоВАЗ намеревается провести собственный "автосалон" в…
Начата работа над байопиком про Уитни…
Хайди Клум появилась на публике с округлившимся…
Ученые: Гигантский астероид приблизится к Земле в конце…
Голод, отсутствие жилья, разводы: Андрей Кайков рассказал о жизненных…
Первый Mac на базе собственного процессора Apple выйдет в 2021…
На мощностях УАЗ налажен выпуск машин скорой помощи повышенной…
Ученые выяснили, может ли COVID-19 передаваться половым…
Актер студии Marvel Дж. Аугуст Ричардс совершил…
В Новороссийске ритуальные аферисты проволокли труп по…
Просмотреть все новости