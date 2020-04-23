АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выяснили, может ли COVID-19 передаваться половым…
EUR 83.68 USD 77.04
Курс валют на 23.04.2020

Представлен смартфон Realme X50m 5G с квадрокамерой

На рынок выпустили смартфон Realme X50m 5G с квадрокамерой. Согласно анонсу, стоимость новинки составляет 280 долларов.
Представлен смартфон Realme X50m 5G с квадрокамерой

Продажи Realme X50m 5G на рынке Китая начнутся 29 апреля, а его стоимость для этой страны составила 280 долларов. Согласно опубликованным характеристикам, новинка оснащена однокристальной системой Snapdragon 765G, а также имеет 6 или 8 Гб оперативной памяти при 128 Гб ПЗУ. Аппарат поддерживает 6,57-дюймовый Full HD+ дисплей с кадровой частотой 120 Гц. При этом смартфон имеет двойную фронтальную камеру на 16+2 Мп, а основной модуль оснащен датчиками на 48, 8, 2 и 2 Мп. Дактилоскопический сканер находится на боковой панели.

Помимо прочего, Realme X50m 5G имеет систему охлаждения Liquid Copper Tube Cooling 3.0, поддерживает Dolby Sound и Hi-Res Audio, а также оснащен USB-C, аккумулятором на 4000 мАчс и быстрой 30 Вт зарядкой.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Гривач сообщил о причинах непредсказуемых маневров трубоукладчика «Академик…
Эксперты обнаружили уязвимость в приложении…
iPhone SE оказалась быстрее iPhone XS Max, но медленнее iPhone 11…
Представлен смартфон Realme X50m 5G с…
Водитель Бабкиной Валерий Князев опроверг слухи о заражении коронавирусом от…
Экс-супруг Натальи Красновой не платит сыновьям…
Регина Тодоренко и Влад Топалов высказались против публичных…
Звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон оголил свой торс для…
Михаил Горбачев назвал причину срыва перестройки в 1991…
Анна Семенович вычеркнула из жизни мужчин с доходом в 100 тысяч…
Представитель туротрасли Андрей Гаврилов сомневается в отмене системы «все включено» в…
Эксперты рассказали, как самостоятельно снять гель-лак и ухаживать за ногтями…
Певица Анна Комова во второй раз стала…
Певица Нина Фокина может заменить беременную Софи Тернер в новом…
Британский стилист нашел новое применение втулке от туалетной бумаги на…
Джеймс Ганн назвал самые недооцененные сериалы последних…
Рассел Кроу сравнил себя с Телепузиком в “Гладиаторе” из-за торчащих…
В Москве пациентам с подозрением на коронавирус бесплатно окажут…
АвтоВАЗ намеревается провести собственный "автосалон" в…
Начата работа над байопиком про Уитни…
Хайди Клум появилась на публике с округлившимся…
Ученые: Гигантский астероид приблизится к Земле в конце…
Голод, отсутствие жилья, разводы: Андрей Кайков рассказал о жизненных…
Первый Mac на базе собственного процессора Apple выйдет в 2021…
На мощностях УАЗ налажен выпуск машин скорой помощи повышенной…
Ученые выяснили, может ли COVID-19 передаваться половым…
Актер студии Marvel Дж. Аугуст Ричардс совершил…
В Новороссийске ритуальные аферисты проволокли труп по…
Просмотреть все новости