Представлен смартфон Realme X50m 5G с квадрокамерой





Продажи Realme X50m 5G на рынке Китая начнутся 29 апреля, а его стоимость для этой страны составила 280 долларов. Согласно опубликованным характеристикам, новинка оснащена однокристальной системой Snapdragon 765G, а также имеет 6 или 8 Гб оперативной памяти при 128 Гб ПЗУ. Аппарат поддерживает 6,57-дюймовый Full HD+ дисплей с кадровой частотой 120 Гц. При этом смартфон имеет двойную фронтальную камеру на 16+2 Мп, а основной модуль оснащен датчиками на 48, 8, 2 и 2 Мп. Дактилоскопический сканер находится на боковой панели.Помимо прочего, Realme X50m 5G имеет систему охлаждения Liquid Copper Tube Cooling 3.0, поддерживает Dolby Sound и Hi-Res Audio, а также оснащен USB-C, аккумулятором на 4000 мАчс и быстрой 30 Вт зарядкой.