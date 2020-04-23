Регина Тодоренко и Влад Топалов высказались против публичных разводов





Знаменитости дали откровенное интервью изданию Peopletalk, в ходе которого обсудили семейные отношения. Регина Тодоренко и ее муж в один голос заявили, что негативно относятся к публичным разводам. Как отметил Топалов, в проблемах в браке виноваты 2 человека. Артист не намерен жалеть свою коллегу по сцене Риту Дакоту, хотя хорошо к ней относится. По его мнению, певица тоже частично виновата в изменах экс-супруга Влада Соколовского. Кроме этого, избранник телеведущей раскритиковал Юлию Барановскую, осудившей Андрея Аршавина в своей книге.Тем не менее высказывать свое мнение о ситуации в семье Самойловой и Джигана исполнитель не стал. Топалов не считает себя «святым», поскольку тоже имеет насыщенное прошлое. При этом Тодоренко удивляет, почему модель 10 лет терпела оскорбления от мужа и ничего не предпринимала. По мнению звезды телешоу «Орел и решка», люди выбирают себе пару «по природе», акцентируя внимание на том, что есть в партнере и нет в них самих.В отношениях между артистами возникают трудности, но очень скоро наступает примирение. Сейчас звездные родители проживают в доме за городом, где их сын Майкл может гулять по территории участка в период карантина.