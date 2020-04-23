Михаил Горбачев назвал причину срыва перестройки в 1991 году





Михаил Горбачев высказал собственную уверенность в том, что развал государства после прошедшего путча не имеет никакого влияния на значение перестройки. Он считает, что “страна развалилась” в результате действий представителей ГКЧП, который был распущен спустя несколько дней после народных волнений.Как известно, в августе 1991 ГКЧП сделал заявление о начале действия режима ЧП в отдельных регионах СССР, выступив против преобразования ее в ССГ. Бывший президент Борис Ельцин осудил эти действия, а в Москве и Ленинграде проходили направленные на его поддержку масштабные демонстрации.