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Михаил Горбачев назвал причину срыва перестройки в 1991 году

Бывший лидер СССР Михаил Горбачев озвучил причину срыва перестройки, имевшей место в 1991 году. Ключевыми виновниками он называет путчистов ГКЧП и тех, кто решил воспользоваться сложившейся ситуацией, таким образом “развалил страну”.
Михаил Горбачев назвал причину срыва перестройки в 1991 году

Михаил Горбачев высказал собственную уверенность в том, что развал государства после прошедшего путча не имеет никакого влияния на значение перестройки. Он считает, что “страна развалилась” в результате действий представителей ГКЧП, который был распущен спустя несколько дней после народных волнений.

Как известно, в августе 1991 ГКЧП сделал заявление о начале действия режима ЧП в отдельных регионах СССР, выступив против преобразования ее в ССГ. Бывший президент Борис Ельцин осудил эти действия, а в Москве и Ленинграде проходили направленные на его поддержку масштабные демонстрации.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:47

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