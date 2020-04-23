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Анна Семенович вычеркнула из жизни мужчин с доходом в 100 тысяч рублей

Анна Семенович поделилась, что не смогла бы жить с мужчиной с низким уровнем дохода. Для нее эта сумма составляет 100 тысяч рублей в месяц.
Анна Семенович вычеркнула из жизни мужчин с доходом в 100 тысяч рублей

Анна Семенович рассказала, что зарабатывает намного больше этой цифры, привыкла жить на определенном уровне и не планирует намного опускать планку. Певица отметила, что во время будущей беременности не сможет выступать, поэтому ее возлюбленный должен хорошо зарабатывать, чтобы была возможность наслаждаться декретным отпуском. Кроме того, артистка рассматривает вариант, когда ей в силу материнского инстинкта больше не захочется возвращаться на сцену. В связи с этим материальное положение избранника для нее играет огромную роль.

Анна Семенович поделилась, что ранее у нее были серьезные отношения с бизнесменом по имени Руслан, который предлагал ей уехать за границу и бросить свою карьеру. Однако артистка сделала выбор в пользу работы. После расставания экс-возлюбленный подарил ей квартиру в центре Москвы, площадь которой составляет 170 квадратных метров.

В данное время певица пребывает в романтических отношениях. Ее избранник на 7 лет младше, ранее не был женат и не имеет детей. Мужчина из Санкт-Петербурга, поэтому возлюбленные живут на два города, и экс-солистка «Блестящих» не исключает возможности заключения с ним брака в будущем.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:42

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