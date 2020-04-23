Эксперты рассказали, как самостоятельно снять гель-лак и ухаживать за ногтями дома





Не все женщины знают, как снять гель-лак дома. Не стоит жалеть покрытие, если оно начало расслаиваться, поскольку в пространство между лаком и средством для маникюра могла попасть влага, где размножаются плесневые грибки. Для этого понадобится пищевая фольга, средство для снятия лака, апельсиновые палочки для маникюра и ватный диск. Последний нужно разрезать на 4 части таким способом, чтобы образовались дольки. Изначально нужно с помощью пилочки для ногтей снять как можно больше лака, затем смочить вату в жидкости для снятия, поместить на ноготь и завернуть его в фольгу. Через 15 минут кусочки листа можно поочередно снимать с каждого пальца, удаляя при этом гель апельсиновой палочкой. После этого необходимо заполировать ноготь спонжем или мягкой пилочкой.Далее нужно создать форму для ногтя, используя 2 варианта – «квадрат» или «мягкий квадрат». Можно убрать длину максимально, чтобы получился более органичный вид. Что касается кутикулы, здесь все зависит от ситуации. В случае, если кожа вокруг ногтя чуть-чуть отросла, стоит дождаться открытия салонов красоты. Тем не менее отросшую кутикулу следует удалять не щипчиками или ножницами, а использовать размягчитель и теплую ванночку. Пальцы должны побыть в горячей воде на протяжении 10 минут, после чего кутикула отодвигается с помощью апельсиновой палочки.По словам экспертов, чтобы оставить ногти ненакрашенными, их стоит отбелить и укрепить за счет специальных ванночек. В интернете размещены доступные рецепты для этой процедуры. Также специалисты советуют делать уборку с использованием бытовых химических средств в силиконовых перчатках и отказаться от курения, от которого желтеют ногти. Покрывать пластину можно обычным лаком или выбрать лечебные, чтобы укрепить ее.