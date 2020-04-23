Певица Нина Фокина может заменить беременную Софи Тернер в новом сериале
Отечественная исполнительница Нина Фокина в новом сериале заменит Софи Тернер, которая не сможет участвовать в проекте из-за своей беременности. Еще в феврале стало известно, что звезда “Игры престолов” ждет ребенка от своего супруга Джо Джонаса.
Поклонники уверены, что первенец знаменитости родится в июле этого года, в связи с чем в новом телепроекте ее заменит дублер. Оказалось, что предложение заменить Тернер выпало россиянке Нине Фокиной, которая была запечатлена киноагентами во время съемок видеоклипа “Миссия невыполнима”, что происходило в Калифорнии. Артистка, выступающая под псевдонимом НИНА, родом из Архангельской области, но проживает в Москве.
Фокина к настоящему периоду времени пока не прокомментировала слухи о замене Софи Тернер. Известно, что артистка строит карьеру телеведущей, участвуя в проекте Music Box Russia.
Поклонники уверены, что первенец знаменитости родится в июле этого года, в связи с чем в новом телепроекте ее заменит дублер. Оказалось, что предложение заменить Тернер выпало россиянке Нине Фокиной, которая была запечатлена киноагентами во время съемок видеоклипа “Миссия невыполнима”, что происходило в Калифорнии. Артистка, выступающая под псевдонимом НИНА, родом из Архангельской области, но проживает в Москве.
Фокина к настоящему периоду времени пока не прокомментировала слухи о замене Софи Тернер. Известно, что артистка строит карьеру телеведущей, участвуя в проекте Music Box Russia.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:22