Певица Нина Фокина может заменить беременную Софи Тернер в новом сериале





Поклонники уверены, что первенец знаменитости родится в июле этого года, в связи с чем в новом телепроекте ее заменит дублер. Оказалось, что предложение заменить Тернер выпало россиянке Нине Фокиной, которая была запечатлена киноагентами во время съемок видеоклипа “Миссия невыполнима”, что происходило в Калифорнии. Артистка, выступающая под псевдонимом НИНА, родом из Архангельской области, но проживает в Москве.Фокина к настоящему периоду времени пока не прокомментировала слухи о замене Софи Тернер. Известно, что артистка строит карьеру телеведущей, участвуя в проекте Music Box Russia.