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Британский стилист нашел новое применение втулке от туалетной бумаги на карантине

Британский стилист Оззи Риццо поделился в своем микроблоге Instagram необычным способом укладки волос. Собственник салона красоты Ozzie Rizzo London рассказал, что на карантине для этого отлично подойдет втулка от туалетной бумаги.

Британский стилист нашел новое применение втулке от туалетной бумаги на карантине


Парикмахер опубликовал видео, на котором запечатлено, как модели сделали голливудские локоны с помощью десяти втулок и нескольких заколок. В ролике показано, что пряди должны быть немного влажными. Волосы следует накрутить на втулки и зафиксировать зажимами, после чего просушить пряди феном. Эффект лучше закрепить с помощью лака для волос. После того, как самодельные бигуди будут сняты, волосы нужно слегка расчесать и закрепить эффект получившейся укладки любым имеющимся средством для фиксации.

Британский стилист отметил, что ему приходит множество просьб показать, как в домашних условиях можно делать простые укладки. Оззи Риццо считает, что такая прическа из подручных средств отличный способ занять время на карантине. Кроме того, девушки смогут приобрести новый навык.

Ранее завивку своей дочери сделала Бриттани Ксавье, используя при этом карандаш. Блогер рассказала, что для получения эффекта мелких кудрей необходимо взять небольшую прядь, обернуть вокруг простого карандаша и прогреть с помощью выпрямителя. Видеоролик Ксавье стал вирусным и набрал более 1,6 миллионов просмотров.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:19

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