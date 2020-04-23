Джеймс Ганн назвал самые недооцененные сериалы последних лет

Джеймс Ганн создал один из лучших и оригинальных фильмов в киновселенной Marvel. Однако сейчас режиссёр приостановил свою работу из-за пандемии коронавируса. Все же Ганн старается не сидеть без дела, поэтому постоянно развлекает своих поклонников в социальных сетях. В этот раз режиссёр опубликовал список самых недооцененных сериалов последних лет, которые позволят провести время в самоизоляции интереснее. Первенство в топе досталось «Патриоту» от Стива Конрада. По мнению Джеймса Ганна, проект является шедевральной смесью драмы, интриги напряжения и комедии.В топ также попали: "Королевство", "Мастера вечеринок", "Правосудие", "Чудошоузен", "Счастливая долина", "Копы Карачи", "Первое лицо", "Руководство ко всему" и "Шоу Джо Шмо". Поклонники поблагодарили голливудского режиссёра за совет, а также предложили ему несколько своих любимых сериалов.Напомним, сейчас режиссёр работает над созданием второй части «Отряда самоубийц». Сиквел обещает просто «взорвать мозг» зрителей. Также Ганн вернулся в режиссерское кресло третьей части «Страже галактики», поэтому успех картине гарантирован.