Рассел Кроу сравнил себя с Телепузиком в “Гладиаторе” из-за торчащих волос
Австралийский киноактер Рассел Кроу высказался об участии в “Гладиаторе”, сравнив себя с Телепузиком. Об этом артист заявил в интервью, приуроченном 20-летию со дня выхода киноленты.
Звезда фильма “Гладиатор” считает, что во время съемок он походил на персонажа популярного детского телешоу из-за того, что его волосы вставали дыбом. Дело в том, что его шлем электризовал локоны каждый раз, когда артист снимал костюм. Кроу предпринимал попытки делать это неторопливо, а потом избавлялся от шлема быстро, но ничего не помогало, и несколько пучков волос продолжали топорщиться. Из-за этого он сравнил себя с Телепузиком, а Ридли Скотт пытался решать проблему, снимая знаменитость очень крупным планом, куда попадали лишь лоб и подбородок.
По словам Рассела Кроу, финал проекта утверждался непосредственно в процессе съемок, но сам режиссер не мог решить, к какому прийти завершению в судьбе персонажа Максимуса. Тогда актер напомнил ему, что главной целью его героя стало отмщение за жену и ребенка.
Звезда фильма “Гладиатор” считает, что во время съемок он походил на персонажа популярного детского телешоу из-за того, что его волосы вставали дыбом. Дело в том, что его шлем электризовал локоны каждый раз, когда артист снимал костюм. Кроу предпринимал попытки делать это неторопливо, а потом избавлялся от шлема быстро, но ничего не помогало, и несколько пучков волос продолжали топорщиться. Из-за этого он сравнил себя с Телепузиком, а Ридли Скотт пытался решать проблему, снимая знаменитость очень крупным планом, куда попадали лишь лоб и подбородок.
По словам Рассела Кроу, финал проекта утверждался непосредственно в процессе съемок, но сам режиссер не мог решить, к какому прийти завершению в судьбе персонажа Максимуса. Тогда актер напомнил ему, что главной целью его героя стало отмщение за жену и ребенка.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:02