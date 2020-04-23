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Рассел Кроу сравнил себя с Телепузиком в “Гладиаторе” из-за торчащих волос

Австралийский киноактер Рассел Кроу высказался об участии в “Гладиаторе”, сравнив себя с Телепузиком. Об этом артист заявил в интервью, приуроченном 20-летию со дня выхода киноленты.

Звезда фильма “Гладиатор” считает, что во время съемок он походил на персонажа популярного детского телешоу из-за того, что его волосы вставали дыбом. Дело в том, что его шлем электризовал локоны каждый раз, когда артист снимал костюм. Кроу предпринимал попытки делать это неторопливо, а потом избавлялся от шлема быстро, но ничего не помогало, и несколько пучков волос продолжали топорщиться. Из-за этого он сравнил себя с Телепузиком, а Ридли Скотт пытался решать проблему, снимая знаменитость очень крупным планом, куда попадали лишь лоб и подбородок.

По словам Рассела Кроу, финал проекта утверждался непосредственно в процессе съемок, но сам режиссер не мог решить, к какому прийти завершению в судьбе персонажа Максимуса. Тогда актер напомнил ему, что главной целью его героя стало отмщение за жену и ребенка.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:02

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