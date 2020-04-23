Рассел Кроу сравнил себя с Телепузиком в “Гладиаторе” из-за торчащих волос





Звезда фильма “Гладиатор” считает, что во время съемок он походил на персонажа популярного детского телешоу из-за того, что его волосы вставали дыбом. Дело в том, что его шлем электризовал локоны каждый раз, когда артист снимал костюм. Кроу предпринимал попытки делать это неторопливо, а потом избавлялся от шлема быстро, но ничего не помогало, и несколько пучков волос продолжали топорщиться. Из-за этого он сравнил себя с Телепузиком, а Ридли Скотт пытался решать проблему, снимая знаменитость очень крупным планом, куда попадали лишь лоб и подбородок.По словам Рассела Кроу, финал проекта утверждался непосредственно в процессе съемок, но сам режиссер не мог решить, к какому прийти завершению в судьбе персонажа Максимуса. Тогда актер напомнил ему, что главной целью его героя стало отмщение за жену и ребенка.