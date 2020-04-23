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Ученые выяснили, может ли COVID-19 передаваться половым…
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Ученые выяснили, может ли COVID-19 передаваться половым путем

Американские исследователи выяснили, имеет ли COVID-19 способность передаваться половым путем. Результаты проведенного сотрудниками Университета Юты исследования опубликованы в издании Fertility & Sterility.
Ученые выяснили, может ли COVID-19 передаваться половым путем

В новом международном исследовании приняли участие 34 гражданина Китая, которые сдавали анализы на протяжении месяца после того, как у них был диагностирован COVID-19. В последующих лабораторных испытаниях SARS-CoV-2 не был обнаружен ни в одном из образцов. Возможность распространения болезни половым путем ученые назвали маловероятной. Однако передача через секс не может полностью исключаться, поскольку эксперты считают проведенный эксперимент недостаточно полным, чтобы полностью исключить данную возможность.

Как сообщает автор исследования доктор Джеймс Хоталинг, в случае инфицирования половым путем, это оказало бы значительное влияние на профилактику недуга и грозило бы отрицательными последствиями прежде всего для репродуктивного здоровья. Доктор Цзинтао Го подтвердил, что наличие вируса в яичках может привнести существенный ущерб выработке спермы. Чтобы прояснить этот вопрос, исследовательская группа провела анализ данных, полученных из одноклеточного атласа мРНК, собранного здоровыми донорами. Эксперты изучили экспрессию пары генов, которая связана с SARS-CoV-2. Гены ACE2 и TMPRSS2 функционируют подобно рецепторам, благодаря чему вирус проникает в клетки, где происходит его размножение. Для эффективного доступа оба рецептора должны находиться в одном месте.

По словам ученых, кодирующие пару белков гены имелись только в четырех из 6,5 тысячи клеток в яичке. Это говорит о том, что вирус имеет крайне небольшие шансы на передачу половым путем. Автор исследования подчеркивает, что тесный контакт с инфицированными людьми связан с риском передачи COVID-19, в том числе и через поцелуи.

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Общество / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:13

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