В Москве пациентам с подозрением на коронавирус бесплатно окажут медпомощь

«В СМИ начали появляться сведения о том, что в Москве все пациенты, доставленные в больницу с подозрением на коронавирус не на машине скорой помощи, вынуждены сами платить за лечение. Информация об этом не верна. Все пациенты получают необходимую помощь и сдают анализы бесплатно. Правила распространяются даже на тех, кто самостоятельно направляется на стационарное лечение», - говорится в сообщении ведомства.





Специалисты отмечают, что публикация подобной неправомерной информации не должна стать поводом для самолечения. При появлении первых признаков коронавируса необходимо сразу же обратиться к лечащему врачу. Для диагностики жители Москвы могут самостоятельно приехать или позвонить в амбулаторные центры, которые ранее были организованы на базе 47 клиник.В департаменте подчеркнули, что при наличии причин для госпитализации пациента незамедлительно положат на стационар. Если такая необходимость будет отсутствовать, то больной получит все необходимые препараты. Даже при легком течении заболевания за пациентом устанавливается постоянный контроль.