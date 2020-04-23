АвтоВАЗ намеревается провести собственный "автосалон" в Москве
Большое количество крупных производителей терпит убытки из-за невозможности проведения автосалонов. Эта проблема не коснется АвтоВАЗа, который намеревается представить новинки на собственном мероприятии в Москве.
Ранее сообщалось, что Московскую автовыставку, которая должна была состоятся в конце лета 2020 года, отменили из-за напряженной экономической и эпидемиологической обстановки в стране. Сложившаяся ситуация вынудила АвтоВАЗ отдать предпочтение собственным мероприятиям еще до введения режима самоизоляции, сообщает "32CARS.ru". В то же время, в пресс-службе концерна не раскрыли подробности о готовящихся автомобилях и когда они будут презентованы.
Причиной тому является возможность переноса любой потенциальной даты автосалона из-за темпов распространения COVID-19. Отечественные эксперты высказали несколько предположений о будущих сериях. В частности, автолюбители ожидают появления на рынке модернизированных вариаций Lada Vesta, Largus, а также Lada Niva-2, который является бывшим кроссовером от Chevrolet Niva. Также разработчики могут порадовать клиентов концепт-карами Granta и Lada 4x4 следующих поколений.
Ранее сообщалось, что Московскую автовыставку, которая должна была состоятся в конце лета 2020 года, отменили из-за напряженной экономической и эпидемиологической обстановки в стране. Сложившаяся ситуация вынудила АвтоВАЗ отдать предпочтение собственным мероприятиям еще до введения режима самоизоляции, сообщает "32CARS.ru". В то же время, в пресс-службе концерна не раскрыли подробности о готовящихся автомобилях и когда они будут презентованы.
Причиной тому является возможность переноса любой потенциальной даты автосалона из-за темпов распространения COVID-19. Отечественные эксперты высказали несколько предположений о будущих сериях. В частности, автолюбители ожидают появления на рынке модернизированных вариаций Lada Vesta, Largus, а также Lada Niva-2, который является бывшим кроссовером от Chevrolet Niva. Также разработчики могут порадовать клиентов концепт-карами Granta и Lada 4x4 следующих поколений.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:52