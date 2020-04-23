В Новороссийске ритуальные аферисты проволокли труп по земле





Индивидуальный бизнесмен опубликовал сюжет работников ритуальных услуг. В ролике можно увидеть, как мужчина перемещает труп человека по земле. Совершенное преступление шокировало жителей Новороссийска, посчитавших подобное неуважение и жесткое отношение к телу умершего неприемлемым.Интернет-пользователи принялись высказываться о внушительной стоимости ритуальных услуг и о действиях аферистов в данной сфере. Один из очевидцев уже обратился в полицию с просьбой провести соответствующее разбирательство.