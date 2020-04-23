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В Новороссийске ритуальные аферисты проволокли труп по земле

Жители Новороссийска рассказали о ритуальных аферистах, которые проволокли труп по земле. Кадры видеонаблюдения очевидцы разместили в Сети.

Индивидуальный бизнесмен опубликовал сюжет работников ритуальных услуг. В ролике можно увидеть, как мужчина перемещает труп человека по земле. Совершенное преступление шокировало жителей Новороссийска, посчитавших подобное неуважение и жесткое отношение к телу умершего неприемлемым.

Интернет-пользователи принялись высказываться о внушительной стоимости ритуальных услуг и о действиях аферистов в данной сфере. Один из очевидцев уже обратился в полицию с просьбой провести соответствующее разбирательство.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:10

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