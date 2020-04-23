АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выяснили, может ли COVID-19 передаваться половым…
EUR 83.68 USD 77.04
Курс валют на 23.04.2020

Начата работа над байопиком про Уитни Хьюстон

Режиссёр Стелла Меги уже начала разработку биографического фильма про Уитни Хьюстон. Байопик расскажет о жизни знаменитой американской певицы и её становлении в шоу-бизнесе.
Начата работа над байопиком про Уитни Хьюстон

Сценаристом ленты станет четырехкратный номинант на премию «Оскар» Энтони МакКартен. Продюсерское кресло займут Клайв Дэвис и Ларри Местелем. Кроме этого к команде присоединится Пэт Хьюстон – невестка Уитни Хьюстон. Пока подробностей о проекте нет, но работа над байопиком уже начата. Фильм назовут в честь одной из самых популярных композиций исполнительницы - I Wanna Dance With Somebody. Создатели картины не сообщают конкретных сроков, поэтому фанатам певицы придется немного подождать, чтобы утолить свое любопытство.


Напомним, популярность к Уитни Хьюстон пришла в 1985 году после релиза её первого альбома. Певица также снималась в кино. В 1992 году звезда получила премию «Золотая малина» за главную роль в фильме «Телохранитель». Однако лента очень понравилась зрителям, поэтому никто не обращает внимания на мнение критиков. Умерла Уитни Хьюстон в 2012 году. Согласно официальной информации, звезда утонула в собственной ванне. При этом в крови Уитни были обнаружены наркотические вещества.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Джеймс Ганн назвал самые недооцененные сериалы последних…
Рассел Кроу сравнил себя с Телепузиком в “Гладиаторе” из-за торчащих…
В Москве пациентам с подозрением на коронавирус бесплатно окажут…
АвтоВАЗ намеревается провести собственный "автосалон" в…
Начата работа над байопиком про Уитни…
Хайди Клум появилась на публике с округлившимся…
Ученые: Гигантский астероид приблизится к Земле в конце…
Голод, отсутствие жилья, разводы: Андрей Кайков рассказал о жизненных…
Первый Mac на базе собственного процессора Apple выйдет в 2021…
На мощностях УАЗ налажен выпуск машин скорой помощи повышенной…
Ученые выяснили, может ли COVID-19 передаваться половым…
Актер студии Marvel Дж. Аугуст Ричардс совершил…
В Новороссийске ритуальные аферисты проволокли труп по…
Наталья Фатеева опровергла слухи о том, что ее квартирой владеет помощник Бари…
Надежда Бабкина успела высказаться об инсульте Моисеева незадолго до…
Доктор Мясников назвал три главные группы риска при…
В Госдуме поддержали идею запретить покупателям взвешивать продукты…
Соколовский опубликовал «пророческий»…
Дмитрий Нагиев анонсировал выход сериала с его…
В ВОЗ назвали инфекции, с которыми человечество может вскоре…
Роза Сябитова о браке: «Нужен ли новый муж женщине, если она успешна и не страдает от…
Эксперты рассказали, как увеличить "продолжительность жизни" своего…
Стефания Маликова призналась, что не была готова к рождению брата…
Илья Хржановский рассказал в интервью с Ксенией Собчак об обвинениях из-за фильма…
"Все прошло отлично": Марина Кравец рассказала о своих родах в разгар…
Названы средства российской армии для борьбы с…
Ученые из США рассказали о вулканической угрозе по всему…
Актриса Ширли Найт скончалась в…
Просмотреть все новости