Начата работа над байопиком про Уитни Хьюстон





Сценаристом ленты станет четырехкратный номинант на премию «Оскар» Энтони МакКартен. Продюсерское кресло займут Клайв Дэвис и Ларри Местелем. Кроме этого к команде присоединится Пэт Хьюстон – невестка Уитни Хьюстон. Пока подробностей о проекте нет, но работа над байопиком уже начата. Фильм назовут в честь одной из самых популярных композиций исполнительницы - I Wanna Dance With Somebody. Создатели картины не сообщают конкретных сроков, поэтому фанатам певицы придется немного подождать, чтобы утолить свое любопытство.Напомним, популярность к Уитни Хьюстон пришла в 1985 году после релиза её первого альбома. Певица также снималась в кино. В 1992 году звезда получила премию «Золотая малина» за главную роль в фильме «Телохранитель». Однако лента очень понравилась зрителям, поэтому никто не обращает внимания на мнение критиков. Умерла Уитни Хьюстон в 2012 году. Согласно официальной информации, звезда утонула в собственной ванне. При этом в крови Уитни были обнаружены наркотические вещества.