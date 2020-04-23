Хайди Клум появилась на публике с округлившимся животом

Хайди Клум выставила необычную фотографию в соцсети Instagram, на которой предстала со своим мужем Томом Каулитцем и его братом Биллом. Большинство поклонников удивил округлившийся живот модели, которая подписала публикацию словами: «Ужин был отличный». Слухи о том, что звезда беременна, преследуют её еще со свадьбы, но они так и не подтвердились. Известно, что 46-летняя актриса воспитывает четырех детей от прошлых браков, которые прекрасно ладят с Каулитцом.Некоторые подписчики теоретизируют, что красавица мирового уровня действительно решила подарить своему избраннику еще одного ребенка. Стоит отметить, что это не первый раз, когда Клум подозревают в интересном положении. Несколько месяцев назад знаменитость сама подкрепила подобные сплетни, появившись на съемочной площадке шоу «Топ-модель по-немецки». Стильный наряд не смог отвлечь внимание публики от слегка располневшей талии.