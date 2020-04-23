В Госдуме поддержали идею запретить покупателям взвешивать продукты в магазинах

«В условиях эпидемии коронавируса любой контакт с товаром может стать причиной заражения. Во многих крупных торговых сетях продукты продаются уже в отсортированном и взвешенном виде. Другие типы контактов с товарами необходимо запретить. Это касается самостоятельного набора и взвешивания определенных продуктов», - рассказал чиновник.





Роспотребнадзор ранее ввел соответствующие рекомендации для торговых сетей и магазинов. Специалисты ведомства сообщили, что контакты с товаром, особенно когда речь идет о возвращении его на полки, может привести к повышению риска заражения. Магазинам порекомендовали продавать только фасованные продукты с ценниками на каждую отдельную позицию.Также в сообщении Роспотребнадзора говорится, что в торговых точках выдачей чека и приемом денежных средств должен заниматься один и тот же человек. Все действия при этом должны осуществляться в одноразовых перчатках.