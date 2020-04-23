Ученые: Гигантский астероид приблизится к Земле в конце апреля





Диаметр астероида под названием 52768 начинается от 1,8 км и достигает 4,1 км. Из этого следует, что по размерам он превышает Уральские горы, высшей точкой которых является гора Народная с высотой 1894 м. По словам ученых, небесное тело пронесется мимо Земли на расстоянии 6,2 млн км, а его скорость составит 8,7 км/с. При этом указанная дистанция в 16 раз больше, чем между планетой и Луной. По информации CNN, столкновение астероида с Землей невозможно. В следующий раз он приблизится к ней в мае 2031 года.В марте стало известно, что NASA собираются нанести кинетический удар по небесному телу Didymos B, приближающемуся к Земле. Оно не представляет никакой угрозы человечеству, но с помощью удара ученые изменят траекторию полета астероида. Этот процесс является своеобразной тренировкой для системы защиты Земли от таких же объектов, но более внушительных размеров.