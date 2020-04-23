Ученые: Гигантский астероид приблизится к Земле в конце апреля
В конце апреля мимо Земли промчится гигантский астероид. Об этом сообщили ученые из Центра исследования околоземных объектов NASA, которые изучают потенциально опасные для планеты небесные тела.
Диаметр астероида под названием 52768 начинается от 1,8 км и достигает 4,1 км. Из этого следует, что по размерам он превышает Уральские горы, высшей точкой которых является гора Народная с высотой 1894 м. По словам ученых, небесное тело пронесется мимо Земли на расстоянии 6,2 млн км, а его скорость составит 8,7 км/с. При этом указанная дистанция в 16 раз больше, чем между планетой и Луной. По информации CNN, столкновение астероида с Землей невозможно. В следующий раз он приблизится к ней в мае 2031 года.
В марте стало известно, что NASA собираются нанести кинетический удар по небесному телу Didymos B, приближающемуся к Земле. Оно не представляет никакой угрозы человечеству, но с помощью удара ученые изменят траекторию полета астероида. Этот процесс является своеобразной тренировкой для системы защиты Земли от таких же объектов, но более внушительных размеров.
Диаметр астероида под названием 52768 начинается от 1,8 км и достигает 4,1 км. Из этого следует, что по размерам он превышает Уральские горы, высшей точкой которых является гора Народная с высотой 1894 м. По словам ученых, небесное тело пронесется мимо Земли на расстоянии 6,2 млн км, а его скорость составит 8,7 км/с. При этом указанная дистанция в 16 раз больше, чем между планетой и Луной. По информации CNN, столкновение астероида с Землей невозможно. В следующий раз он приблизится к ней в мае 2031 года.
В марте стало известно, что NASA собираются нанести кинетический удар по небесному телу Didymos B, приближающемуся к Земле. Оно не представляет никакой угрозы человечеству, но с помощью удара ученые изменят траекторию полета астероида. Этот процесс является своеобразной тренировкой для системы защиты Земли от таких же объектов, но более внушительных размеров.
Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:34