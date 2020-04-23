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Эксперты рассказали, как увеличить "продолжительность жизни" своего…
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Эксперты рассказали, как увеличить "продолжительность жизни" своего ноутбука

Эксперты говорят, что большинство ноутбуков могут выдержать испытания временем и повреждениями, но рассчитывать на это не стоит. В Сети рассказали, как увеличить "продолжительность жизни" своего лэптопа.

Будь то невозможность покупки нового ПК из-за финансовых трудностей, или нежелание вредить природе электронными отходами, каждый пользователь может воспользоваться несколькими уловками, которые позволят продлить срок службы ноутбука. В частности, многое зависит от ответственной эксплуатации и обслуживания, ведь нет гарантии, что лэптоп прослужит дольше положенного, если к нему относится как к мусору. В первую очередь, эксперты рекомендуют создать бэкап всех файлов перед любой очисткой или дальнейшими процедурами по "увеличению продолжительности жизни".

Рекомендуется также избегать мест с прямым солнечным светом, хранить ноутбук подальше от детей и животных, не употреблять пищу над клавиатурой, мыть и дезинфицировать руки перед работой. Последнее правило позволит минимизировать попадание грязи и жира, которое накапливается в устройстве многие годы. Кроме того, следует ругать себя за желание накрыть компьютер какой-либо тканью или оставить его в помещении с высокой влажностью. То же самое относится и к чрезмерному перегреву гаджета из-за перекрытия доступа кулера к воздуху.

Не лишней станет регулярная чистка вокруг клавишных панелей, поверхности клавиатуры и сенсора, решетки динамиков, шарниров, портов и вентиляционных отверстий с помощью бесспиртового антисептика. В плане ускорения производительности помогут ручное удаление ненужных файлов и различные программы для повышения качества эксплуатации.

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Технологии / Авторские новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:28

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