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Первый Mac на базе собственного процессора Apple выйдет в 2021 году

Первый персональный компьютер Mac на базе собственного процессора от компании Apple поступит в продажу в 2021 году. Инициатива по производству чипов получила название Kalamata.

Источники в Apple сообщили, что компания давно хотела отказаться от использования процессоров Intel. Изначально новые чипы планировалось опробовать на MacBook Air еще в 2012 году, но тогда производитель столкнулся с финансовыми проблемами, не позволяющими расширить мощности. Компания Intel в 2019 году также снизила поставки процессоров, что привело к сокращению партии персональных компьютеров Apple. По данным инсайдеров, из-за возможного переноса релиза нового поколения iPhone компания решила выделить средства для начала производства собственных чипов.
«ARM-процессор, созданный с учетом потребностей компьютеров Apple, даст компании возможность регулировать поставки устройств, не опираясь ни на какие сторонние бренды. Также под чипы будет адаптирована и операционная система macOS, что сделает сами приборы более производительными», - говорится в сообщении Bloomberg.

Apple пока планирует продолжить сотрудничество с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, которая занимается разработкой компонентов для портативных устройств по типу iPhone и iPad. По предварительным данным, Mac с принципиально новыми процессорами будут стоить немного дешевле аналогов с Intel, а производство двух типов персональных компьютеров наладят одновременно в первое время.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:21

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