Голод, отсутствие жилья, разводы: Андрей Кайков рассказал о жизненных испытаниях





Андрей Кайков приобрел истинную популярность после шоу «Шесть кадров». После завершения учебы заведения долгое время Андрей Кайков не мог найти работу по специальности. Артист работал везде, где только можно было. Разгрузка вагонов, монтажные работы, бармен – это только несколько заработков из огромного списка. Также были проблемы с жильем. В начале своего пути артисту приходилось ночевать у знакомых из-за безденежья, а иногда он даже голодал.Первая свадьба была весьма рано. Он влюбился в сокурсницу, с которой они играли в одной пьесе мужа и жену. В итоге влюбленные сами попали под венец. Однако счастье продлилось недолго, поскольку через два года супруги развелись. Андрей Кайков утверждает, что особых причин для развода не было. Они просто не подошли друг другу. Актер продолжает поддерживать хорошие дружеские отношения с первой супругой, что только подтверждает его слова. Второй брак продлился семь лет, и жена подарила Андрею Кайкову ребенка. Сегодня артист женат на журналистке, и супруги счастливы вместе.