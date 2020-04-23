На мощностях УАЗ налажен выпуск машин скорой помощи повышенной проходимости
Выпуск машин скорой помощи повышенной проходимости был налажен на мощностях УАЗ. Автомобили построены на базе коммерческой модели “УАЗ Профи”.
Сборка машин на базе модели “УАЗ Профи” осуществляется согласно госконтракту Минпромторга РФ, заключенным в рамках программы по снижению последствий пандемии коронавируса. Известно, что первая партия машин скорой помощи из 132 штук будет передана в медицинские учреждения страны в мае 2020 года. В отличие от исходной версии, новые реанимобили имеют медицинскую надстройку в кабине, которая является термо- и шумоизолированным каркасным модулем, изготовленным из стеклопластика. Новые машины имеют яркий лимонный цвет, а отсек для персонала оснащен всем необходимым для оказания первой помощи.
Новые реанимобили предназначены в первую очередь для проведения лечения, транспортировки и мониторинга состояния пациентов. Машины построены на базе полноприводного шасси, а также оснащены 2,7-литровым мотором, выдающим 149,6 л.с. и работающим в паре с пятиступенчатой МКПП. Об этом сообщает издание allcarz.ru.
Сборка машин на базе модели “УАЗ Профи” осуществляется согласно госконтракту Минпромторга РФ, заключенным в рамках программы по снижению последствий пандемии коронавируса. Известно, что первая партия машин скорой помощи из 132 штук будет передана в медицинские учреждения страны в мае 2020 года. В отличие от исходной версии, новые реанимобили имеют медицинскую надстройку в кабине, которая является термо- и шумоизолированным каркасным модулем, изготовленным из стеклопластика. Новые машины имеют яркий лимонный цвет, а отсек для персонала оснащен всем необходимым для оказания первой помощи.
Новые реанимобили предназначены в первую очередь для проведения лечения, транспортировки и мониторинга состояния пациентов. Машины построены на базе полноприводного шасси, а также оснащены 2,7-литровым мотором, выдающим 149,6 л.с. и работающим в паре с пятиступенчатой МКПП. Об этом сообщает издание allcarz.ru.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:14