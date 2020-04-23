Актер студии Marvel Дж. Аугуст Ричардс совершил каминг-аут

Соответствующее заявление звезда нового телепроекта сделал на странице в Instagram в ходе прямого эфира с коллегой по творческому цеху Сарой Уэйн Кэллис. Как отметил Дж. Аугуст Ричардс, он рассказал о своей ориентации всей съёмочной группе студии Marvel. При этом артист не упомянут о реакции участников работы над фильмом на его каминг-аут. Однако поклонники киновселенной по-разному отреагировали на новость о сексуальной ориентации актера.Ранее Ричардс снимался в проекте «Агенты Щ.И.Т.», где исполнил роль Майкла Петерсона. Также знаменитость можно увидеть в сериалах «Анатомия страсти», «Менталист» и «Стрела».«Совет отцов» повествует о многодетном родителе, страдающего от онкологии. Перед кончиной герой просит своих приятелей стать отцовскими фигурами для собственных детей.