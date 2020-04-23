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Наталья Фатеева опровергла слухи о том, что ее квартирой владеет помощник Бари Алибасова

Наталья Фатеева резко опровергла слухи о владельцах своей квартиры, которые прозвучали в эфире передачи “Пусть говорят”. Собственничество приписали помощнику продюсера Бари Алибасова Сергею Моцарю.

Эксперт программы предположил, что отечественный продюсер переписал на помощника Сергея Моцаря часть квартиры, принадлежащей Наталье Фатеевой. Слухи об этом появились из-за того, что он стал часто появляться в гостях у 85-летней актрисы. Последняя вынуждена передвигаться на костылях на фоне не слишком удачной операции на бедре. Из-за этого ей сложно ходить по магазинам, что делает за нее Моцарь. Алибасов уверяет, что эта помощь бескорыстная, а Наталья Фатеева резко раскритиковала подобные предположения. Актриса эмоционально попросила не приплетать ее имя к историям с участием Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Слухи о том, что часть пятикомнатной квартиры Фатеевой находится в собственности помощника продюсера, она назвала “бредом собачим”.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:05

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