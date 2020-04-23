Наталья Фатеева опровергла слухи о том, что ее квартирой владеет помощник Бари Алибасова

Эксперт программы предположил, что отечественный продюсер переписал на помощника Сергея Моцаря часть квартиры, принадлежащей Наталье Фатеевой. Слухи об этом появились из-за того, что он стал часто появляться в гостях у 85-летней актрисы. Последняя вынуждена передвигаться на костылях на фоне не слишком удачной операции на бедре. Из-за этого ей сложно ходить по магазинам, что делает за нее Моцарь. Алибасов уверяет, что эта помощь бескорыстная, а Наталья Фатеева резко раскритиковала подобные предположения. Актриса эмоционально попросила не приплетать ее имя к историям с участием Лидии Федосеевой-Шукшиной.Слухи о том, что часть пятикомнатной квартиры Фатеевой находится в собственности помощника продюсера, она назвала “бредом собачим”.