Надежда Бабкина успела высказаться об инсульте Моисеева незадолго до комы





Журналисты одного из российских изданий решили обнародовать интервью с Надеждой Бабкиной, чье состояние здоровья с недавних пор пошло на поправку. Звезда экрана затронула в разговоре с прессой трагедию из жизни своего коллеги Бориса Моисеева. Известно, что последний более 10 лет назад пережил инсульт, который серьезно отразился на его карьере., - добавила телеведущая.Бабкина также упомянула Сергея Горох, который сейчас работает у неё концертным директором. В то же время, на протяжении 26 лет Горох сотрудничал с Моисеевым в качестве арт-директора. По словам исполнительницы, однажды коллега признался ей, что "никогда не оставит певца, который много для него сделал". Кроме прочего, сейчас Надежда Бабкина находится в одной столичных больниц, в которую шоувумен госпитализировали с диагнозом "двухстороннее воспаление легких".