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Доктор Мясников назвал три главные группы риска при коронавирусе

Доктор Александр Мясников рассказал о трех основных группах риска заражения коронавирусом. По словам специалиста, их представители могут оказаться в реанимации с COVID-19 с наибольшей вероятностью.
Доктор Мясников назвал три главные группы риска при коронавирусе

«В группе риска находятся люди с избыточным весом. Они, как показывает практика, тяжелее остальных переносят коронавирус. Ожирение часто является причиной появления сопутствующих заболеваний желудка, кишечника, печени и других органов. Из-за этого иммунная система человека находится в постоянной нагрузке. В группу риска также входят пациенты с диабетом. В данном случае объяснять ничего не требуется. То же самое касается и людей с гипертонической болезнью», - рассказал Мясников.

По словам специалиста, пока Россия еще не дошла до пика заболеваемости. Не исключено, что это произойдет ближе к середине мая. Мясников призвал соблюдать все санитарные правила и стараться находиться на самоизоляции. Даже в случае, если ограничения будут ослаблены, люди должны продолжить быть максимально осторожными.

Мяников также признался, что немного ошибался с предположениями по поводу пика заболеваемости коронавирусом в середине апреля. По словам специалиста, эпидемия должна пойти на спад уже в конце мая. Выйти из активной стадии пандемии можно будет только при соблюдении всех карантинных норм.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:55

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