Соколовский опубликовал «пророческий» клип

Со слов Влада Соколовского, во время создания клипа никто не мог подумать, что тема, поднятая в работе, станет настолько актуальной и даже пророческой. Пандемия коронавируса заставила людей перебывать в самоизоляции, поэтому их попросту убивает тишина. Кстати, ролик так и называется «Тишина». Артист попытался передать чувства человека, который не может быть рядом с возлюбленным. Главный герой испытывает сложные эмоции и пытается убежать от «тишины».В ролике снялась известная блогер Дарья Дегтярева. Режиссурой занялся Виктор Грабовец, а роль «Тишины» досталась Денису Карташеву, который очень похож на рэпера Джигана. Пользователям работа музыканта сильно понравилась. Поклонники усыпали кумира комплиментами и попросили чаще публиковать подобные клипы.