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Соколовский опубликовал «пророческий» клип

Влад Соколовский опубликовал в своем аккаунте Instagram новый клип. Работа музыканта очень удивила пользователей, поскольку видео оказалось «пророческим».
Соколовский опубликовал «пророческий» клип

Со слов Влада Соколовского, во время создания клипа никто не мог подумать, что тема, поднятая в работе, станет настолько актуальной и даже пророческой. Пандемия коронавируса заставила людей перебывать в самоизоляции, поэтому их попросту убивает тишина. Кстати, ролик так и называется «Тишина». Артист попытался передать чувства человека, который не может быть рядом с возлюбленным. Главный герой испытывает сложные эмоции и пытается убежать от «тишины».

В ролике снялась известная блогер Дарья Дегтярева. Режиссурой занялся Виктор Грабовец, а роль «Тишины» досталась Денису Карташеву, который очень похож на рэпера Джигана. Пользователям работа музыканта сильно понравилась. Поклонники усыпали кумира комплиментами и попросили чаще публиковать подобные клипы.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:47

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