Дмитрий Нагиев анонсировал выход сериала с его участием

«Я как работал, так и продолжают это делать. Даже на карантине мы готовим для зрителей интересный контент. Самоизоляция стала причиной появления новых жанров, но с такими переменами приходится мириться», - рассказал Нагиев.





По словам артиста, шоу будет представлять собой автобиографический ситком с элементами макьюментари. Нагиев подчеркнул, что над сериалом работала команда профессионалов, но все они носили перчатки и маски, а также постоянно обрабатывали руки специальными средствами. Шоу получило название «Нагиев на карантине».Премьера первой серии нового сериала с участием Дмитрия Нагиева состоится в конце апреля на сервисе Okko. Информация о сюжете шоу и о количестве эпизодов в сезоне пока отсутствует. По словам Нагиева, трейлер проекта должен появиться в Сети в течение нескольких дней.