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Дмитрий Нагиев анонсировал выход сериала с его участием

Дмитрий Нагиев анонсировал новый сериал со своим участием. По словам актера, шоу будет доступно на стриминговом сервисе Okko.

«Я как работал, так и продолжают это делать. Даже на карантине мы готовим для зрителей интересный контент. Самоизоляция стала причиной появления новых жанров, но с такими переменами приходится мириться», - рассказал Нагиев.

По словам артиста, шоу будет представлять собой автобиографический ситком с элементами макьюментари. Нагиев подчеркнул, что над сериалом работала команда профессионалов, но все они носили перчатки и маски, а также постоянно обрабатывали руки специальными средствами. Шоу получило название «Нагиев на карантине».

Премьера первой серии нового сериала с участием Дмитрия Нагиева состоится в конце апреля на сервисе Okko. Информация о сюжете шоу и о количестве эпизодов в сезоне пока отсутствует. По словам Нагиева, трейлер проекта должен появиться в Сети в течение нескольких дней.

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:42

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