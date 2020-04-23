В ВОЗ назвали инфекции, с которыми человечество может вскоре столкнуться





Представители Всемирной организации здравоохранения обеспокоились фактом прекращения вакцинации от нескольких давно "забытых" болезней. Среди наиболее опасных потенциальных вспышек специалисты назвали распространение кори и полиомиелита. Поэтому эпидемиологи пытаются отговорить чиновников многих стран от закрытия служб иммунизации. Известно, что заражения другими болезнями можно избежать с помощью безопасных процедур профилактики.В качестве примера ВОЗ приводит эпидемию кори в Конго в 2018 году, которая привела к гибели более 6 тысяч местных жителей. Гендиректор организации Тедрос Гебреисус предупредил, что коронавирус может стать "одной из наименьших забот" человечества в случае небрежного отношения к прививкам от дифтерии, столбняка и коклюша. С учетом нынешних факторов, уровень вакцинации не дотягивает до 95-процентного охвата, который необходим для полной защиты населения Земли.