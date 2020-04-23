В ВОЗ назвали инфекции, с которыми человечество может вскоре столкнуться
Прекращение вакцинации в связи с пандемией COVID может сделать коронавирус не единственной проблемой человечества. В ВОЗ назвали инфекции, с которыми обществу придется вскоре столкнуться.
Представители Всемирной организации здравоохранения обеспокоились фактом прекращения вакцинации от нескольких давно "забытых" болезней. Среди наиболее опасных потенциальных вспышек специалисты назвали распространение кори и полиомиелита. Поэтому эпидемиологи пытаются отговорить чиновников многих стран от закрытия служб иммунизации. Известно, что заражения другими болезнями можно избежать с помощью безопасных процедур профилактики.
В качестве примера ВОЗ приводит эпидемию кори в Конго в 2018 году, которая привела к гибели более 6 тысяч местных жителей. Гендиректор организации Тедрос Гебреисус предупредил, что коронавирус может стать "одной из наименьших забот" человечества в случае небрежного отношения к прививкам от дифтерии, столбняка и коклюша. С учетом нынешних факторов, уровень вакцинации не дотягивает до 95-процентного охвата, который необходим для полной защиты населения Земли.
Представители Всемирной организации здравоохранения обеспокоились фактом прекращения вакцинации от нескольких давно "забытых" болезней. Среди наиболее опасных потенциальных вспышек специалисты назвали распространение кори и полиомиелита. Поэтому эпидемиологи пытаются отговорить чиновников многих стран от закрытия служб иммунизации. Известно, что заражения другими болезнями можно избежать с помощью безопасных процедур профилактики.
В качестве примера ВОЗ приводит эпидемию кори в Конго в 2018 году, которая привела к гибели более 6 тысяч местных жителей. Гендиректор организации Тедрос Гебреисус предупредил, что коронавирус может стать "одной из наименьших забот" человечества в случае небрежного отношения к прививкам от дифтерии, столбняка и коклюша. С учетом нынешних факторов, уровень вакцинации не дотягивает до 95-процентного охвата, который необходим для полной защиты населения Земли.
В мире
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:36