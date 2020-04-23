Актриса Ширли Найт скончалась в США





Найт была двукратным номинантом на премию «Оскар» за роли в картинах «Тьма на чердаке» и «Сладкоголосая юная птица», вышедших в 1960 и 1962 годах соответственно. Также актриса получила три награды Emmy и одну Tony. Последняя была присвоена ей за достижения в американском кинематографе.Известность пришла к Ширли Найт после выхода ленты «Люди дождя», где она исполнила одну из главных ролей. Среди последних ее работ стоит выделить «Лучше не бывает» 1996 года. После данной картины Найт чаще появлялась в небольших эпизодических ролях. На ее счету более 100 работ в кино и на телевидении.