АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали, как увеличить "продолжительность жизни" своего…
EUR 83.68 USD 77.04
Курс валют на 23.04.2020

Актриса Ширли Найт скончалась в США

Известная актриса из США Ширли Найт умерла на 84-м году жизни. Официальные источники сообщили, что смерть наступила по естественным причинам.
Актриса Ширли Найт скончалась в США

Найт была двукратным номинантом на премию «Оскар» за роли в картинах «Тьма на чердаке» и «Сладкоголосая юная птица», вышедших в 1960 и 1962 годах соответственно. Также актриса получила три награды Emmy и одну Tony. Последняя была присвоена ей за достижения в американском кинематографе.

Известность пришла к Ширли Найт после выхода ленты «Люди дождя», где она исполнила одну из главных ролей. Среди последних ее работ стоит выделить «Лучше не бывает» 1996 года. После данной картины Найт чаще появлялась в небольших эпизодических ролях. На ее счету более 100 работ в кино и на телевидении.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В ВОЗ назвали инфекции, с которыми человечество может вскоре…
Роза Сябитова о браке: «Нужен ли новый муж женщине, если она успешна и не страдает от…
Эксперты рассказали, как увеличить "продолжительность жизни" своего…
Стефания Маликова призналась, что не была готова к рождению брата…
Илья Хржановский рассказал в интервью с Ксенией Собчак об обвинениях из-за фильма…
"Все прошло отлично": Марина Кравец рассказала о своих родах в разгар…
Названы средства российской армии для борьбы с…
Ученые из США рассказали о вулканической угрозе по всему…
Актриса Ширли Найт скончалась в…
Реаниматолог рассказал, при каких симптомах нужно вызывать…
Пресса США призывала Европу сказать «спасибо»…
В Греции построят 3000-мощный гиперкар с помощью естественного…
Холли Берри рассказала о переломавшей ей кости бойце UFC из…
Лев Лещенко раскрыл секрет отличной физической…
Medical Daily рассказало, что может остановить пандемию коронавируса без…
Ученые опровергли миф, что БЦЖ уменьшает вероятность заражения…
У подстреленного при попытке сбежать из Северной Кореи мужчины нашли…
Астрофизики: Планеты-океаны лишены твердого…
В Свердловской области на майские праздники введут…
Опрос ВЦИОМ: 81% жителей России считают себя…
В Сети появилась информация о технических характеристиках смартфона Redmi…
Врачи назвали способ заражения COVID-19, от которого не спасет…
Андрей Кайков рассказал, почему не женился на Анне…
Valve прокомментировала утечку исходного кода CS:GO и Team Fortress…
Ученые создали новое средство против…
Татьяна Брухунова с пакетом на голове пренебрегла…
Песков: Точной даты снятия ограничений из-за коронавируса пока…
В Минкомсвязи создали законопроект о покупке SIM-карт в…
Просмотреть все новости