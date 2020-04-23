АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали, как увеличить "продолжительность жизни" своего…
EUR 83.68 USD 77.04
Курс валют на 23.04.2020

Роза Сябитова о браке: «Нужен ли новый муж женщине, если она успешна и не страдает от одиночества?»

На режиме самоизоляции у Розы Сябитовой было много времени для раздумий о браке. Недавно телеведущая спросила фанатов, нужен ли новый муж женщине, если она успешна и не страдает от одиночества.

Недавняя публикация Розы Сябитовой в соцсети Instagram вызвала небывалый ажиотаж среди подписчиков, поскольку их кумир затронула идею собственного бракосочетания. Пересчитывая личные качества и достижения 58-летняя шоувумен поинтересовалась у поклонников, так ли ей необходим супруг, если у неё «много экстремальных увлечений и она готовится к внукам». В то же время, звезда программы «Давай поженимся» подчеркнула, что даст оценку каждому комментатору.

Одна из фанаток сообщила, что если мужчина состоятельный и перспективный, то он вполне подойдет телесвахе. Последняя отметила, что подобные вторые половинки нужны юным девушкам. «Они ещё смогут родить не одного ребёнка. Я своё счастье проживала, и сейчас всё, что нужно есть», - добавила Сябитова и намекнула, что возлюбленный у неё давно имеется. Большинство пользователей веб-платформы устроил такой ответ, потому и пожелали кумиру личного счастья.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:31

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В ВОЗ назвали инфекции, с которыми человечество может вскоре…
Роза Сябитова о браке: «Нужен ли новый муж женщине, если она успешна и не страдает от…
Эксперты рассказали, как увеличить "продолжительность жизни" своего…
Стефания Маликова призналась, что не была готова к рождению брата…
Илья Хржановский рассказал в интервью с Ксенией Собчак об обвинениях из-за фильма…
"Все прошло отлично": Марина Кравец рассказала о своих родах в разгар…
Названы средства российской армии для борьбы с…
Ученые из США рассказали о вулканической угрозе по всему…
Актриса Ширли Найт скончалась в…
Реаниматолог рассказал, при каких симптомах нужно вызывать…
Пресса США призывала Европу сказать «спасибо»…
В Греции построят 3000-мощный гиперкар с помощью естественного…
Холли Берри рассказала о переломавшей ей кости бойце UFC из…
Лев Лещенко раскрыл секрет отличной физической…
Medical Daily рассказало, что может остановить пандемию коронавируса без…
Ученые опровергли миф, что БЦЖ уменьшает вероятность заражения…
У подстреленного при попытке сбежать из Северной Кореи мужчины нашли…
Астрофизики: Планеты-океаны лишены твердого…
В Свердловской области на майские праздники введут…
Опрос ВЦИОМ: 81% жителей России считают себя…
В Сети появилась информация о технических характеристиках смартфона Redmi…
Врачи назвали способ заражения COVID-19, от которого не спасет…
Андрей Кайков рассказал, почему не женился на Анне…
Valve прокомментировала утечку исходного кода CS:GO и Team Fortress…
Ученые создали новое средство против…
Татьяна Брухунова с пакетом на голове пренебрегла…
Песков: Точной даты снятия ограничений из-за коронавируса пока…
В Минкомсвязи создали законопроект о покупке SIM-карт в…
Просмотреть все новости