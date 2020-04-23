Роза Сябитова о браке: «Нужен ли новый муж женщине, если она успешна и не страдает от одиночества?»
На режиме самоизоляции у Розы Сябитовой было много времени для раздумий о браке. Недавно телеведущая спросила фанатов, нужен ли новый муж женщине, если она успешна и не страдает от одиночества.
Недавняя публикация Розы Сябитовой в соцсети Instagram вызвала небывалый ажиотаж среди подписчиков, поскольку их кумир затронула идею собственного бракосочетания. Пересчитывая личные качества и достижения 58-летняя шоувумен поинтересовалась у поклонников, так ли ей необходим супруг, если у неё «много экстремальных увлечений и она готовится к внукам». В то же время, звезда программы «Давай поженимся» подчеркнула, что даст оценку каждому комментатору.
Одна из фанаток сообщила, что если мужчина состоятельный и перспективный, то он вполне подойдет телесвахе. Последняя отметила, что подобные вторые половинки нужны юным девушкам. «Они ещё смогут родить не одного ребёнка. Я своё счастье проживала, и сейчас всё, что нужно есть», - добавила Сябитова и намекнула, что возлюбленный у неё давно имеется. Большинство пользователей веб-платформы устроил такой ответ, потому и пожелали кумиру личного счастья.
Недавняя публикация Розы Сябитовой в соцсети Instagram вызвала небывалый ажиотаж среди подписчиков, поскольку их кумир затронула идею собственного бракосочетания. Пересчитывая личные качества и достижения 58-летняя шоувумен поинтересовалась у поклонников, так ли ей необходим супруг, если у неё «много экстремальных увлечений и она готовится к внукам». В то же время, звезда программы «Давай поженимся» подчеркнула, что даст оценку каждому комментатору.
Одна из фанаток сообщила, что если мужчина состоятельный и перспективный, то он вполне подойдет телесвахе. Последняя отметила, что подобные вторые половинки нужны юным девушкам. «Они ещё смогут родить не одного ребёнка. Я своё счастье проживала, и сейчас всё, что нужно есть», - добавила Сябитова и намекнула, что возлюбленный у неё давно имеется. Большинство пользователей веб-платформы устроил такой ответ, потому и пожелали кумиру личного счастья.
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:31