Роза Сябитова о браке: «Нужен ли новый муж женщине, если она успешна и не страдает от одиночества?»

Недавняя публикация Розы Сябитовой в соцсети Instagram вызвала небывалый ажиотаж среди подписчиков, поскольку их кумир затронула идею собственного бракосочетания. Пересчитывая личные качества и достижения 58-летняя шоувумен поинтересовалась у поклонников, так ли ей необходим супруг, если у неё «много экстремальных увлечений и она готовится к внукам». В то же время, звезда программы «Давай поженимся» подчеркнула, что даст оценку каждому комментатору.Одна из фанаток сообщила, что если мужчина состоятельный и перспективный, то он вполне подойдет телесвахе. Последняя отметила, что подобные вторые половинки нужны юным девушкам., - добавила Сябитова и намекнула, что возлюбленный у неё давно имеется. Большинство пользователей веб-платформы устроил такой ответ, потому и пожелали кумиру личного счастья.