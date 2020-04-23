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Стефания Маликова призналась, что не была готова к рождению брата Марка

Стефании Маликова призналась, что не была готова к рождению брата. Звездные родители скрывали от нее, что ждут пополнение в семье с помощью суррогатной матери.

Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз в 20018 году, когда у него родился сын Марк. До последнего звездная семья скрывала предстоящее пополнение от дочери, рассказав о наличии ребенка лишь за пять дней до его рождения. В микроблоге Стефании Маликовой часто появляются общие снимки с младшим братом, который продолжает узнавать окружающий мир. Несмотря на то, что в их отношениях сейчас царит полная гармония, модель была шокирована, узнав, что ее родители завели второго ребенка. Однако момент знакомства с ним она называет самым трогательным.

В интервью для PeopleTalk отец и дочь рассказали, что даже в их семье бывают ссоры, а Дмитрий Маликов признался, что он иногда неряшливый и эгоистичный. Певец много времени уделяет творчеству, но планирует дать сыну возможность самому выбрать занятие по душе.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:26

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