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Илья Хржановский рассказал в интервью с Ксенией Собчак об обвинениях из-за фильма «Дау»

Гостем очередного выпуска «Осторожно, Собчак!» стал Илья Хржановский, снявший фильм «Дау». В ходе интервью режиссёр рассказал ведущей о съёмках ленты и связанных с ней обвинениях.
Илья Хржановский рассказал в интервью с Ксенией Собчак об обвинениях из-за фильма «Дау»

Недавно стало известно, что в Украине возбудили уголовные дела относительно вероятных пыток детей во время работы над проектом. Комментируя данную ситуацию, Илья Хржановский заявил, что над младенцами не проводили опытов и с ними все время находились рядом няни и медсестры. Также автор фильма добавил, что все действия на съёмках заранее согласовывались с органами опеки, поскольку малыши были из детдома. По словам знаменитости, изначально он предлагал исполнить главную роль в «Дау» Максиму Галкину, однако в результате утвердили другого артиста – Теодора Курентзиса. Как отметил режиссёр в рамках интервью, супруг Примадонны является «ярким персонажем в том, что он делает как актер». Кроме этого, на роль Льва Ландау пробовался Эдриен Броди.

В начале разговора Ксения Собчак и гость ее передачи находились в пустом баре «Жан-Жак», а затем решили прогуляться по Москве, где прохожая мимо женщина обвинила Хржановского в домогательствах к артисткам. После инцидента журналистка сообщила знаменитости, что это была шутка, для осуществления которой пригласили служащую в театре россиянку. За розыгрыш ей заплатили определенную сумму денег.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:22

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