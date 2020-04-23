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"Все прошло отлично": Марина Кравец рассказала о своих родах в разгар пандемии

Марина Кравец рассказала о родах в разгар пандемии коронавируса. По словам звезды Comedy Club, все прошло очень спокойно, так как ей удалось попасть в хороший роддом.
"Все прошло отлично": Марина Кравец рассказала о своих родах в разгар пандемии

«Сейчас во многих родильных домах присутствие мужа запрещено. Даже если есть возможность сделать анализ, его просто не делают, так как не хотят тратить на это время. Эти организации можно понять. Никто не хочет подвергаться опасности из-за прихоти будущих мам. В нашей клинике мужа быстро обследовали и взяли все необходимые анализы. Благодаря нему я была всегда окутана заботой. За это хочу сказать спасибо медикам, которые со мной работали», - рассказала Кравец.

Звезда Comedy Club подчеркнула, что персонал в роддоме отлично справлялся со своими обязанностями. Врачи старались регулярно проверять состояние будущих мам и рожениц. По словам артистки, во время родов особую важность имеет общая атмосфера.
«Если врач и медсестры тебя поддерживают и говорят, что все будет хорошо, то так определенно и будет. Муж также все время был со мной, но медики сделали очень многое. Нередко в фильмах можно увидеть, как врачи просто делают свою работу без души. У меня такого не было. Я чувствовала поддержку каждого человека, находящегося в палате. Эпидемия в мировых масштабах никак не отразилась на родах», - пояснила юмористка.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:18

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