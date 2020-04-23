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Названы средства российской армии для борьбы с коронавирусом

В России для противостояния коронавирусу применяют армейскую технику. Задействованными в первую очередь оказались машины РХБЗ-разведки.

ВВС РФ применяют как проверенные, так и инновационные машины, которые демонстрируются в рамках выставок. В борьбе против коронавируса задействуются РХМ-4, а также ДКВ-1 и пожарные авто АПКМ со станциями АРС-14КМ. Последние стали техникой новой генерации, имея ряд современных характеристик. Такие же машины были направлены для предоставления поддержки Италии и Сербии, а также в эти государства доставили КДА, выполняющие дезинфекцию, и осуществляющий анализ патогенных биоматериалов мобильный комплекс. Ему под силу в течение 15 минут выявить на определенной территории свыше 20 разных возбудителей.

В рамках противодействия пандемии привлекаются резервы ВМФ. К примеру, в Минобороны был подготовлен плавучий госпиталь “Иртыш”. В нем могут разместиться до 450 пациентов с COVID-19. Самолеты и вертолеты привлекаются в процессе перевозки как медиков, так и медгрузов. В частности, задействован Ан-124-100 “Руслан”, который в первой половине апреля доставлял помощь в США.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:13

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