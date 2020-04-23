Ученые из США рассказали о вулканической угрозе по всему миру

«В качестве основы исследований был взят вулкан Килауэа. Рост давления и огромное количество осадков стали причиной повышения сейсмической активности и движения магмы. Породы в верхних слоях Земли стали разрушаться, что существенно увеличило риск извержения. Подобная ситуация может сложиться по всей планете в течение полувека», - рассказали ученые.





Специалисты проанализировали данные со спутников и установили, что давление на глубине до 1 километра только за последние три года увеличилось на 0,2 процента. Если тенденция сохранится, то в течение 50 лет по всей планете могут начать просыпаться древние вулканы. Речь идет не только о существующих жерлах, но и появлении разломов тектонических плит на территории океанов.По мнению специалистов, рост уровня осадков и давление на больших глубинах имеют огромную связь. В некоторых регионах планеты причиной дождей являются выбросы пара, способствующие образованию облаков. Ученые не исключают, что масштабное извержение Килауэа в мае 2018 году может повториться в течение ближайших нескольких лет.