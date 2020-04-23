Пресса США призывала Европу сказать «спасибо» России





Согласно последним данным, в мире уже более 2,6 миллиона больных коронавирусом. Все мировые страны объединились в борьбе с пандемией. Россия, несмотря на санкции и прежние разногласия, направляет в Европу гуманитарную помощь, без ожиданий ответной симпатии. Москва просто старается помочь простым людям в столь сложный период времени. По мнению редакции, Европе следует сказать простое «спасибо» России за человеческое отношение. Американские СМИ уверены, что сейчас лучшее время для возобновления дружеских отношений на мировой арене.Напомним, недавно Кремль отправил гуманитарную помощь в Италию – страну, которая является очагом коронавируса в Европе. Также власти России предпринимают успешные действия по борьбе с пандемией, что позволило значительно сократить заболеваемость в стране.