Реаниматолог рассказал, при каких симптомах нужно вызывать скорую





Реаниматолог Алексей Бородкин утверждает, что обследовать свой ресурс дыхания или выявить поражение легких вполне можно без помощи врачей. Для этого следует глубоко вдохнуть и не дышать более 10-15 секунд. Возникновение кашля, недомогания или проблем с дыханием свидетельствует о проблемах с легочной системой., - объяснил Бородкин.Отсутствие подобных симптомов должно избавить людей от лишнего стресса, который лишь вредит иммунитету. Также каждому члену семьи нужно обращаться к врачу или вызывать карету скорой помощи в случае появления нескольких признаков недуга: повышение температуры тела выше 38 °C, сухого кашля, першения в носоглотке и рези в глазах. В случае с коронавирусной инфекцией к этому перечню присоединяется потеря обоняния и проблемы с ЖКТ.