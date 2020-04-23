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Реаниматолог рассказал, при каких симптомах нужно вызывать скорую

В связи с пандемией коронавируса каждому человеку нужно научиться определять, при каких симптомах нужно вызывать скорую. Реаниматолог рассказал, как в домашних условиях проверить состояние легких.

Реаниматолог Алексей Бородкин утверждает, что обследовать свой ресурс дыхания или выявить поражение легких вполне можно без помощи врачей. Для этого следует глубоко вдохнуть и не дышать более 10-15 секунд. Возникновение кашля, недомогания или проблем с дыханием свидетельствует о проблемах с легочной системой. "Если у вас есть субстрат инфицирования и большой объем, вы не сможете вздохнуть полной грудью", - объяснил Бородкин.

Отсутствие подобных симптомов должно избавить людей от лишнего стресса, который лишь вредит иммунитету. Также каждому члену семьи нужно обращаться к врачу или вызывать карету скорой помощи в случае появления нескольких признаков недуга: повышение температуры тела выше 38 °C, сухого кашля, першения в носоглотке и рези в глазах. В случае с коронавирусной инфекцией к этому перечню присоединяется потеря обоняния и проблемы с ЖКТ.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:03

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